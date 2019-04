Whindersson Nunes publica foto com o bumbum de fora e anuncia que passará por cirurgia

View this post on Instagram

‪Vou operar o tóba daqui 25 minutos kkkkkkkkkkk to falando sério 😂😂😂😂‬ Tava sentindo uma dor na beirada do forébis, fui no médico ele disse que tinha que operar URGENTE! Mas era só o que me faltava 😂😂😂😂 Quem diria que em meio a tanta tristeza o que ia me fazer rir seria uma cirurgia, pra vocês verem como a vida é! Mas enfim meus amigo, vocês devem ter visto no Twitter ou na tv minha que eu não estou muito bem, trabalhei muito nos últimos anos, estou cansado, vou tirar um tempinho pra mim e logo logo tô de volta cheio de história pra contar!! Quero contar pra vocês o que vi pelo mundo, quero voltar com força total pra fazer o que eu mais gosto que é sorrir!! Espero que vocês aguardem meu retorno, amo muito vocês, mas pra estar bem pra vocês preciso estar bem comigo mesmo! Obrigado por todo carinho mandando a mim nos últimos dias, cada um, cada oração, cada mensagem, vocês são incríveis, quero ser como vocês! É rapidinho, já já eu volto!! ❤️ Cu novo, vida nova! 👌🏻 #CuDeFerro #TobaZeroKM #ReCUperação #DoaçaoDePregas