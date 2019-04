Whindersson Nunes revela que está se sentindo muito triste e cancela shows

Em outros tweets, o astro revelou o que faz com que ele se sinta assim: "Eu fico com tanto medo de decepcionar que fico preso em mim mesmo".

"Eu vivo rodeado de abutres, urubus, cada um querendo a sua fatia do bolo. E ver tantas pessoas ruins me deixa deslocado, me questionando se eu que estou errado em tentar nunca decepcionar", comentou ele. "A única coisa que me deixa feliz é subir no palco, por que os sorrisos pra mim me parecem esperança de que a felicidade existe".

"Quando eu subo no palco, eu me sinto em um lugar bom. É luz, é felicidade, estamos todos ali por um propósito maior, que é a felicidade", adicionou Nunes. "Mas fora dali eu trocaria qualquer quarto chique de hotel por tomar um café com um amigo".