Amber Heard descreve algumas agressões que sofreu de Johnny Depp

Apaixonada, Amber continuou no relacionamento e casou com Johnny, que supostamente estava longe das drogas, em fevereiro de 2015. No entanto, apenas um mês após o casamento, as agressões continuaram, quando a atriz pegou o então marido usando ecstasy:"Johnny me disse que eu não tinha proibido ele explicitamente de usar ecstasy. A briga foi esquentando e Johnny me empurrou, me deu um tapa e me jogou no chão antes de eu correr para um banheiro e me trancar".

Na manhã seguinte, "eu desci as escadas para descobrir que Johnny ainda estava acordado e que não dormiu a noite toda, tomando oito comprimidos de MDMA. Ele também estava bebendo. Nós entramos em uma briga que Johnny tornou física. Eu me tranquei em um dos quartos. Isso não parou Johnny de arrombar a porta. No começo da noite, Johnny havia me batido várias vezes, me empurrado e me jogado no chão. Ele também me enforcou e cuspiu no meu rosto. Johnny então me deu uma garrafa de licor que estava bebendo e disse: ‘O que você vai fazer?'. Eu joguei a garrafa no chão. Johnny reagiu começando a jogar latas e garrafas de vidro fechadas em mim...".

"Aquela noite, Johnny me jogou em uma mesa de ping pong que quebrou comigo em cima. Ele jogou garrafas pelos buracos de uma porta de vidro, quebrando dois painéis e deixando vidro em todo o lugar. Então ele me agarrou, apertando o meu corpo. Ele tirou meu pijama e em certo ponto eu estava pelada e descalça, coberta de álcool e vidro. Johnny me pegou pelo cabelo e me enforcou enquanto me empurrava na geladeira da cozinha. Eu tentei levantar, mas eu estava escorregando no vidro que estava no chão. Ele me jogou para longe dele e eu tentei correr, mas Johnny continuava a arremessar objetos e álcool em mim".