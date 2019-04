Saiba como Kit Harington descreve o seu momento final em Game of Thrones

O ator também chorou duas vezes durante a última reunião de Game of Thrones, enquanto as câmeras rodavam para o documentário Game of Thrones: The Last Watch. As primeiras lágrimas aconteceram durante a leitura de um episódio e a segunda vez, no final.

"A segunda vez foi o fim", descreveu Harington à EW. referindo-se à última página do roteiro do episódio seis. "A cada temporada, você lê no final do último roteiro 'Fim da Primeira Temporada' ou 'Fim da Segunda Temporada'. Esta leitura foi 'Fim de Game of Thrones'".