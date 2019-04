BTS divulga teaser de Boy With Luv, single em parceria com Halsey

O single será divulgado no dia 12 de abril com o lançamento do proximo álbum do grupo Map of the Soul: Persona.

E os fãs brasileiros já tem um encontro marcado com o grupo que desembarca no Brasil para shows em São Paulo nos dias 25 e 26 de maio. As apresentações vão acontecer no Allianz Parque, às 19h.

Enquanto os meninos não chegam ao país, confira o teaser do novo clipe abaixo: