BLACKPINK faz história com o clipe Kill This Love

BLACKPINK está com tudo!

O grupo de k-pop - que inclui as integrantes Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa - estão fazendo história com o clipe de sua nova música, Kill This Love. O vídeo, que foi dirigido por Hyun Seung Seo e publicado no Youtube nessa quinta-feira, 4, teve quase 50 milhões de visualizações em 24 horas, o que é o maior lançamento para um grupo na história do Youtube! Além disso, também é o maior lançamento do ano até agora!

Para melhorar ainda mais, o amado grupo também lançou um EP homônimo de cinco músicas. Além de Kill This Love, ele inclui as faixas Don't Know What To Do, Kick It, Hope Not e DDU-DU DDU-DU (Remix).