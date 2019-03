Novo livro baseado em Sex and the City vai virar série

Se você é fã de Sex and the City e ficou triste ao saber que o terceiro filme não será produzido, tem um motivo para comemorar! O novo livro de Candace Bushnell, autora de SATC, vai virar série.

Is There Still Sex in the City? não é exatamente uma sequência da trama que conta história de Carrie Bradshaw, mas também vai falar sobre sexo, namoro e amizade, só que como as coisas funcionam após os 50 anos.

O livro será lançado em agosto e já caiu nas graças da Paramount Television e Anonynous Content. "O livro original e a série de Sex and the City serviram como uma referência revolucionária para uma geração inteira de mulheres, incluindo eu", disse Nicole Clemens, presidente da Paramount TV. "Estamos animados em poder continuar essa conversação do ponto de vista das mulheres subrepresentadas em seus 50 anos e responder a questão com, 'Sim! Há mais sexo na cidade!'".