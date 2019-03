Carlinhos Maia diz que levou 3 anos para ter relações sexuais com noivo

Maia ainda revelou o impacto que causou após se assumir gay. "É uma desconstrução. Vim de uma cidade 'deste tamanho', do interior do Nordeste, que até para ser 'viado', tem que ser 'viado macho'. Hoje recebo vídeos de policiais dizendo: 'Estou aceitando meu filho por causa de vocês'".

Lucas contou que já tentou se envolver com mulheres. "Ser gay não é opção. Eu sabia que sentia atração, só Carlinhos me fez despertar isso. Eu ficava com mulheres, mas quando via Carlinhos e estava com minha namorada, soltava a mão dela. Mesmo namorando com meninas, eu sabia que era incompleto".

Ele ainda acredita que a relação vai ser eterna: "Foi o primeiro único homem com quem me relacionei nesses dez anos. Nosso amor é muito verdadeiro porque surgiu do nada e deu certo. As pessoas que mais apontavam o dedo para gente hoje são as que a gente mais ajuda", disse ele.