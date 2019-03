Brad Pitt e Leonardo DiCaprio surgem em pôster de Once Upon a Time in Hollywood

Brad Pitt e Leonardo DiCaprio prometem dar o que falar no novo longa Once Upon a Time in Hollywood. Nesta segunda-feira, 18, acaba de ser divulgado o pôster do longa com Brad e Leonardo.

No cartaz, Brad, que interpreta Cliff Booth, posa com um look total jeans, óculos escuros e camiseta amarela. Já Leonardo, que dá vida a Rick Dalton, surge de jaqueta de couro e calça de alfaiataria.

O filme dirigido por Quentin Tarantino, vai se passar nas Los Angeles de 1990. Na história, Leonardo interpreta um ator de uma série de TV, enquanto Brad é o seu dublê de longa data. Os personagens lutam para ter o mesmo sucesso de Hollywood que eles conseguiram no começo da carreira. Porém, o personagem de Leo por acaso tem uma vizinha muito famosa, que é Sharon Tate, interpretada por Margot Robbie.