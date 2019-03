One Day at a Time é cancelada pela Netflix

Assim como Orange is the New Black que chegou ao fim por decisão da Netflix, a gigante do streaming acaba de cancelar One Day at a Time. Nesta quinta-feira, 14, os fãs da série se comoveram no Twitter com a notícia e a produção virou um dos assuntos mais comentados.

"Fizemos a difícil decisão de não renovar One Day At A Time para a quarta temporada. A escolha não foi fácil - passamos várias semanas tentando encontrar uma maneira de fazer outra temporada funcionar, mas no fim simplesmente não foi suficiente as pessoas assistirem a série para justificar outra temporada ", disse a Netflix em um comunicado no Twitter.