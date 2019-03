Seus hits preferidos de Britney Spears farão parte de musical

Britney Spears, que vai retornar ao cinema em filme com Demi Moore, vai deixar sua marca no teatro também. De acordo com o New York Times, um musical com músicas de Britney já está em andamento!

A comédia musical já está sendo produzida pelo Teatro James L. Nederland, em Chicago, e vai contar com 23 hits da cantora. Apesar disso, a peça em si não é sobre a estrela.

O espetáculo ganhou o nome de One Upon a One More Time e dará vida às princesas mais conhecidas. Segundo o jornal, podemos esperar ver no palco Rapunzel, Cinderela, Branca de Neve e Bela Adormecida discutindo sobre contos de fada em um clube do livro. Em seguida, o mundo delas é virado de cabeça para baixo após receberem uma cópia de A Mística Feminina, de Betty Friedan, com a ajuda de sua fada madrinha.

O escritor de Once Upon a One More Time, Jon Hartmere explicou sobre a peça ao jornal: "Cinderela está tendo uma crise existencial e ela tem a posse de princesas famosas, e sua fada madrinha é a antagonista principal. E há também o Príncipe Encantado e um anão que nunca conhecemos—o oitavo anão—e um narrador que está infeliz por seu sistema estar sendo destruído na frente de seus olhos".