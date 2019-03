Emilia Clarke descreve encontro de Daenerys e Sansa Stark em Game of Thrones

Parece que os fãs vão descobrir o dono do trono de ferro em Game of Thrones no último episódio! Em entrevista à Harper's Bazaar, Emilia Clarke revelou que as diferentes facções de GoT estão se unindo, incluindo sua personagem com Sansa Stark, vivida por Sophie Turner. OMG!

Isso mesmo: Daenerys Targaryen finalmente vai conseguir sair com os Starks. Já vimos vislumbres do seu encontro com Sansa quando ela chega a Winterfell e, pelo visto, o momento foi marcante para a atriz.

"É realmente surreal", disse Emilia à revista. "Quero dizer, você também vive o que o personagem sente, porque é novo e é estranho, e você está entrando em um território de outra pessoa e você tem muitos atores que conhece muito bem, que foram como ‘esta é a nossa casa'. Então você entra e diz: ‘Eu sei disso apenas na televisão, nunca estive neste espaço antes na minha vida'".