Khloé Kardashian acusa Jordyn Woods de mentir sobre traição com Tristan Thompson

Khloe Kardashian não está comprando a história de Jordyn Woods.

Na última semana, foi revelado que a estrela de Keeping Up With the Kardashians terminou com Tristan Thompson, pai de sua filha de 10 meses True Thompson, por causa de acusações de uma nova traição, dessa vez com a melhor amiga de Kylie Jenner. Tristan negou as acusações e Jordyn contou a sua parte da história no programa de sua amiga, Jada Pinkett Smith, Red Table Talk, nesta sexta-feira, 1º. Jordyn disse que ela não dormiu com Tristan, mas admitiu que beijou ele na boca em uma festa na sua casa. Ela também negou os rumores de que ela dançou no colo dele e admitiu que estava bêbada durante todo o encontro.

Jordyn comentou que pediu desculpa após o que aconteceu: "Eu me desculpei de todas as formas possíveis. No telefone, por mensagens de texto. Até eu ter a chance de conseguir ver ela pessoalmente, porque ela está sentindo muitas coisas. Mas eu tentei e a oportunidade está aí. Eu ofereci tudo o que eu posso. Um detector de mentiras, qualquer coisa. Qualquer coisa que te faça sentir melhor é o que eu quero".

"Por que você está mentindo Jordyn Woods?", Khloé tuitou após a entrevista ser publicada. "Se você vai tentar se salvar tornando isso público, AO INVÉS DE SE DESCULPAR PESSOALMENTE COMINGO ANTES, pelo menos seja HONESTA sobre a sua história. ALIÁS, você É a razão pela qual a minha família está mal!".