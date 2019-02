Louis Tomlinson anuncia data de lançamento do novo single Two of Us

Louis Tomlinson, que postou foto rara do filho, acaba de fazer a alegria dos fãs! Louis anunciou seu novo single solo nesta quarta-feira, 27.

A canção se chama Two of Us e já tem data de lançamento. No dia 7 de março todo poderão conferir o novo trabalho do integrante do One Direction.

No Instagram, o cantor já tinha dado uma prévia da música. Em vídeo, Louis aparece escrevendo o verso da canção em uma folha: "It's been a minute since I called you".