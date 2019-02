Ellen Pompeo faz clipe de Grey's Anatomy para novo single de Ariana Grande

Ellen Pompeo, que vibrou com troféu de Sandra Oh em premiação, fez uma gracinha durante intervalo das gravações de Grey's Anatomy. Em vídeo postado no Instagram nessa segunda-feira, 11, Ellen criou seu próprio clipe de Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored, novo single de Ariana Grande.

O vídeo ainda conta com a participação de Giacomo Gianniotti que interpreta DeLuca na série. "Às vezes... as palhaçadas no set ficam por sua conta. @arianagrande, de nada", escreveu a atriz.

Ariana ficou tão feliz com a homenagem, que até repostou o vídeo: "Pessoal, pra ser sincera... essa é a melhor coisa que já aconteceu comigo. @ellenpompeo eu te amo tanto. Não consigo respirar. Nunca mais serei a mesma", disse ela.