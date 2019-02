Ariana Grande lança álbum Thank U, Next com direito a surpresa e tudo

Depois de muita ansiedade, Ariana Grande finalmente lançou seu novo álbum completo, Thank U, Next, no início desta sexta-feira, 08. Além da música principal, o álbum ainda conta mais 13 músicas e uma surpresa: para comemorar o lançamento, Ariana também divulgou o clipe de Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored, estrelando o astro de Riverdale, Charles Melton.

No vídeo, a cantora tenta roubar Melton de sua namorada, que é idêntica a ela. No Twitter, a cantora disse: "Hello. Feliz dia Thank You, Next".