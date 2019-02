Naya Rivera nega que sinta algum tipo de rancor por Lea Michele

Naya Rivera esclareceu a sua relação atual com Lea Michele. Na noite da última quarta-feira, 6, Naya, que mandou indireta para o ex ao cantar música dele, foi uma das convidadas do Watch What Happens Live com Andy Cohen e falou de ninguém menos que Lea.

Uma fã perguntou como estava sua relação com a atriz, com quem contracenou em Glee, já que ela havia curtido a foto do anel de noivado dela no Instagram. O apresentador, aliás, sugeriu ser uma bandeira branca.

"Eu não acho que tenha sido qualquer tipo de rancor", disse Naya, antes de fazer questão de elogiar a joia de Lea. "É um bom anel".

Como os fãs podem se lembrar, a atriz abordou o complicado relacionamento delas em seu livro de memórias, Sorry Not Sorry: Sonhos, Erros e Crescendo, publicado em 2016.