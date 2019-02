BTS vai apresentar categoria no Grammy Awards 2019

Na categoria, o grupo vai concorrer com Masseduction, de St. Vincent, Be the Cowboy, de Mitski, The Offering, de The Chairman e Well Kept Thing, de Foxhole.

A cerimônia vai acontecer neste domingo, 10, no Staple Center, em Los Angeles. A presentação ficará por conta de Alicia Keys e teremos shows de Post Malone, Miley Cyrus e muitos outros.

E se você adora saber de todos os bafos em tempo real, não perca nenhum detalhe da grande noite na transmissão exclusiva do tapete vermelho no Canal E!, a partir das 20h30. Acompanhe ao vivo a chegada de todos os famosos e os looks lacradores que esse red carpet nos reserva. Vai ser incrível!