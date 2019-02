Grupo BTS anuncia jogo para celular

Vale dizer que o jogo não é o único motivo pelo qual os garotos do BTS estão sob os holofotes!

Além deles sempre estarem cheios de lançamentos no mundo da música, o grupo foi indicado ao Grammy pela primeira vez com o álbum Love Yourself: Tear na categoria Melhor Pacote de Gravação. Eles estão concorrendo contra St. Vincent (Masseduction), Mitski (Be the Cowboy), The Chairman (The Offering) e Foxhole (Well Kept Thing).

O Grammy 2019 tem data marcada para acontecer no próximo domingo, 10, no Staples Center, em Los Angeles, Estados Unidos. Caso queira ver entrevistas exclusivas e os looks dos famosos, não se esqueça de acompanhar o tapete vermelho do evento ao vivo no E!, a partir das 20h30.