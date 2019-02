Adam Levine tira camisa durante show no Super Bowl 2019 e cria polêmica

O Maroon Five, que foi a atração principal do Super Bowl 2019, deu o que falar após apresentação neste domingo, 4. O vocalista do Maroon Five, Adam Levine, tirou a camisa no final do show deixando os mamilos à mostra e criou polêmica nas redes sociais.

Os internautas relembraram do episódio em que Justin Timberlake puxou uma parte do figurino de Janet Jackson mostrando um dos seios da cantora para o mundo no Super Bowl de 2004. Até hoje, a irmã de Michael Jackson é condenada pelo feito.

"Ok. Espera aí. Eles vão penalizar Adam Levine por mostrar os mamilos como fizeram com Janet Jackson? Só estou perguntando", escreveu a atriz Rosie Perez no Twitter.

"Esse país deve ter uma séria conversa sobre por que os mamilos de Adam Levine são aparentemente 'aceitáveis' na TV, mas Janet Jackson foi envergonhada e ficou na lista negra por algo que ela nem fez", escreveu Charlotte Clymer.