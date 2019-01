Anitta grava novo clipe usando tapa seios em comunidade de Salvador

View this post on Instagram

OMG 😱😱😱 Anitta está neste momento em Salvador, gravando o clipe de "Bola, Rebola", parceria inédita da cantora com @jbalvin, @mczaac e @tropkillaz. Esses dois últimos também fizeram parte do clipe de "Vai Malandra", gravado no Rio de Janeiro. As gravações começaram no início da manhã e movimentam a comunidade da Gamboa. A música é dançante e com clima de festa. O clipe terá passagens da cantora em bar, churrasco e baladinha noturna em uma das lajes do Solar da Gamboa. A previsão é que o single seja lançado no dia 22 de fevereiro. Se "Downtown" e "Vai Malandra" já foram hits, imagina essa mistura? 😯🙈 A destruição vemmm! 😍😍😍 @anitta #anitta #jbalvin #tropkillaz #mczaac #bolarebola #salvador #funk #reggaeton #brasil