Suposta lista de vencedores do Grammy Awards 2019 é vazada

Na noite dessa segunda-feira, 28, um perfil do Twitter chamado Main Pop Data fez uma série de posts com os supostos vencedores do Grammy Awards 2019. Babado!

A informação supostamente veio de uma "versão arquivada do site" da premiação. De acordo com os tweets, Cardi B ganhará o prêmio de Gravação do Ano com a música I Like It, Lady Gaga levará Canção do Ano com o hit Shallow (de Nasce Uma Estrela) e Taylor Swift ficará com o prêmio de Melhor Álbum Pop Vocal com Reputation.

Um representante da Recording Academy, que é responsável pela organização do evento, disse ao E! News que as informações liberadas através dos tweets são falsas: "Não há legitimidade nisso. O resultado do Grammy Awards não é compartilhado nem com a equipe de staff. Os vencedores só são anunciados no dia da premiação, através de envelopes lacrados".