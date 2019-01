Grupo Rouge anuncia pausa na carreira

Apesar da notícia triste, o Rouge também anunciou um novo álbum. "Lançaremos o nosso quinto álbum no dia 01/02/2019! 'Les 5inq'- que está em processo de finalização contará com cinco faixas inéditas, além das cinco canções do EP 5. Preparamos com muito carinho esse material, com objetivo de honrar o crescimento do nosso fandom e a nossa musicalidade, que se desenvolveu muito de lá pra cá e que fizemos questão de compartilhar".

E não para por aí, os fãs ainda ganharão clipes acústicos: "Para mostrar toda gratidão que sentimos e brindar com chave de ouro, vamos lançar o 'Rouge Sessions' - um acústico em vídeo gravado na casa da Aline".

Para finalizar, as integrantes revelaram que estão ansiosas pelo o que está por vir. "Vamos embarcar rumo ao desconhecido e nós cinco iremos expandir nossos horizontes de diferentes formas, em diferentes áreas profissionais, inclusive. Novas aventuras chamam e, independente do resultado, nós vamos! Isso é o que faz a vida valer a pena, continuar a ouvir nossos chamados e sonhos, que se renovam a cada dia. Quem sabe as surpresas que 2019 reserva para vocês, que nos acompanharam durante todos esse tempo…".

Confira abaixo o texto completo: