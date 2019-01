Selena Gomez e Julia Michaels cantam sobre ansiedade em nova música

Selena Gomez está de volta ao mundo da música e com ninguém menos que Julia Michaels! Na tarde desta quinta-feira, 24, Julia lançou o EP Inner Monologue Part I, que conta com a canção Anxiety, com participação de Selena.

"Eu sempre quis ser uma dessas pessoas no mundo que diz alguma coisa e todo mundo coloca as mãos pra cima", canta Selena na música. "Tipo, se você está triste, coloque as mãos pra cima/Se você odeia alguém, coloque as mãos pra cima/E se você está com medo, coloque as mãos pra cima".

"Me sentindo como se eu estivesse me desculpando por sentir/Tipo, estou fora da minha mente/Quando eu estou apenas bem", continua a estrela. "E todos os meus ex dizem que eu sou difícil de lidar/E eu admito, é verdade".