Anitta defende Nego do Borel após ele ser vaiado em seu show

Com boa parte do público de Anitta sendo LGBTQI, as vaias rolaram soltas na última apresentação dela por causa da presença do cantor.

"Não significa que eu concorde com coisas que ele pense ou faça, mas significa que eu o amo independente disso e que eu estou aqui para ensinar as coisas a ele. As pessoas aprendem com os erros. Ele aprende com os dele, com certeza ele está aprendendo agora", disse a cantora.

Em sua rede social, Nego do Borel, que recebeu diversas críticas na web, também pediu desculpas. "Eu venho de uma comunidade onde lá a nossa brincadeira é um pouquinho grossa e machuca as pessoas sem querer machucar".

"Perco total noção, não é do meu coração. Não sou homofóbico ou transfóbico. Luísa, quero te pedir desculpas do fundo do meu coração pelo meu comentário. Realmente, eu errei. É um jeito meu que estou tentando mudar. A minha intenção jamais foi ferir ou diminuir os outros", finalizou ele.