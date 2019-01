Kylie Jenner e Stormi usam roupas de praia combinando

Kylie Jenner, que já começou a celebrar o primeiro aniversário de Stormi com viagem, decidiu usar looks combinando com a filha! Kylie postou fotos no Instagram nesta sexta-feira, 18, que mostram as duas com roupas de praia neon.

E além da filha, sua BFF Jordyn Woods também surgiu com maiô verde limão. "Minhas garotas", escreveu Kylie na legenda do clique em que as três aparecem no espelho.

"Amo essas duas mais do que a própria vida", declarou Kylie em outra foto. Isso que é amor, né?