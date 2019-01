Os artistas que vão se apresentar no Grammy Awards 2019

Cardi B também é uma das estrelas que foi mais indicada nesta edição da premiação. Ela está concorrendo em cinco categorias: Gravação do Ano (I Like It), Álbum do Ano (Invasion of Privacy), Melhor Performance Pop de Dupla/Grupo com Maroon 5 (Girls Like You), Melhor Performance Rap (Be Careful) e Melhor Álbum Rap (Invasion of Privacy). Além dela, Monáe está concorrendo à dois prêmios - Álbum do Ano (Dirty Computer) e Melhor Clipe (Pink) - e Musgraves foi nomeada em quatro categorias: Álbum do Ano (Golden Hour), Melhor Performance Country Solo (Butterflies), Melhor Canção Country (Space) e Melhor Álbum Country (Golden Hour).

Outros artistas que estão concorrendo pela primeira vez são Dan + Shay, que foram indicados para Melhor Performance de Dupla/Grupo Country com a música Tequila. Post Malone concorre à quatro categorias: Gravação do Ano (Rockstar), Álbum do Ano (Beerbongs & Bentleys), Melhor Performance Pop Solo (Better Now) e Melhor Performance Rap/Cantado (Rockstar).

O Grammy Awards 2019 vai acontecer no dia 10 de fevereiro. Se você quiser acompanhar a chegada dos famosos, com entrevistas e detalhes dos looks, não se esqueça de ligar no E! às 20h30 para assistir o Tapete Vermelho ao vivo!