Os vestidos de noiva de Romana Novais no casamento com Alok

Romana Novais usou um segundo vestido para a recepção, com as mesmas referências (no caso a Vitoriana e mangas) do primeiro vestido, porém com mais movimento. Este foi feito em musseline e georgette de seda e detalhes em renda francesa, uma leve cauda, arrematado por um decote quadrado, todo ele sem brilho, já que este ficou por conta do sol que iluminou o brunch. Todos os detalhes do casamento, já no blog!