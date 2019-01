Kim Kardashian diz que prefere ficar presa no elevador com Taylor Swift do que Drake

7. Sobre a relação delas com Caitlyn Jenner: As irmãs tiveram alguns problemas com a ex da mãe delas no passado. Porém, Kim e Kourtney disseram que elas passaram o Natal com Caitlyn e que elas estavam tentando seguir em frente.

"Novo ano, sem drama", disse Kim. "Esse é o nosso lema esse ano".

8. Sobre a briga de Kim com Taylor Swift: Taylor e o marido de Kim, Kanye, se cutucaram por anos - desde o MTV VMA 2009. A Kardashian vazou um vídeo do rapper ligando para Taylor para falar sobre uma letra de música, apesar da cantora ter dito que ele "não tinha ligado para aprovar". Porém, Kim está pronta para deixar toda a negatividade para trás e disse que "superou" essa briga. Ela afirmou até que preferia ficar presa em um elevador com Taylor do que Drake, se pudesse escolher.