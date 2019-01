Tudo o que já sabemos sobre o Grammy Awards 2019

Indicados Principais

Os artistas com mais indicações este ano são Drake, com 8, Kendrick Lamar, com 7, e Cardi B, com 5. Vale dizer que Drake e Cardi também estão concorrendo ao maior prêmio da noite, Álbum do Ano, com os CDs Scorpion e Invasion of Privacy, respectivamente.

E apesar do hip-hop ter dominado o número de indicações, vários artistas do pop também foram reconhecidos. Camila Cabello e Shawn Mendes foram indicados pela primeira vez e Demi Lovato foi nomeada pela segunda vez na premiação com a sua parceria com Christina Aguilera, Fall In Line.



Outras surpresas foram a indicação de Bradley Cooper, que está concorrendo com o seu dueto com Lady Gaga para o filme Nasce Uma Estrela, Shallow, e Mac Miller, que está concorrendo pela primeira vez com um prêmio póstumo para o álbum Swimming.