Lady Gaga pede desculpas por ter feito parceria com R. Kelly, acusado de abuso sexual

Lady Gaga, que emocionou a todos com discurso no Globo de Ouro 2019, se pronunciou sobre as acusações de abuso sexual contra o rapper R. Kelly. Nessa quarta-feira, 9, Gaga pediu desculpas por ter feito parceria com R. Kelly e disse que vai tirar a música Do What You Want das plataformas de streaming.

A canção foi o segundo single de seu álbum ARTPOP, de 2013, e apesar da controvérsia instantânea, ela apresentou o hit com Kelly no Saturday Night Live e no American Music Awards. O clipe da música, que foi dirigido pelo fotógrafo provocativo Terry Richardson (que também enfrentou acusações de má conduta sexual), nunca foi lançado.

Porém, em 2014 a TMZ publicou imagens vazadas do set mostrando cenas sexualmente sugestivas. Inicialmente, Gaga disse aos fãs que o lançamento do vídeo havia sido atrasado porque ela só teve uma semana para planeja-lo e executá-lo. "É muito devastador para alguém como eu. Eu dedico todos os momentos da minha vida à criação de fantasias para você", escreveu ela em seu site. "Todos os meus vídeos de maior sucesso foram planejados durante um período de tempo em que eu estava descansado e minha criatividade foi honrada".