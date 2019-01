Assista à primeira entrevista de Lady Gaga para o E! News

Como todo fã sabe, Gaga também já chamava atenção com seu estilo diferentão. Ao ser questionada sobre seus looks, ela comentou: "Moda é a minha vida". "Meu estilo de vida - eu me visto assim o tempo todo. Você nunca vai me pegar em um supermercado com chinelos. Isso não é só para as minhas apresentações. É como se eu vivesse e respirasse isso", continuou.

Vale dizer que a cantora já era empoderada desde sempre e não incentivava a rivalidade entre ela e outras artistas. Logo após o repórter perguntar sobre as comparações que faziam entre Gaga e Christina Aguilera, a Mother Monster respondeu: "Eu acho ela maravilhosa e não temos rivalidade. Vamos todas ser mulheres fortes".

Desde a entrevista, Gaga já ganhou o Grammy seis vezes (dois com o álbum The Fame, três dom The Fame Monster e um com Cheek to Cheek). Além disso, ela ganhou um Globo de Ouro por sua performance na série American Horror Story e também foi indicada mais duas vezes para a edição deste ano com sua atuação em Nasce Uma Estrela. Destruidora mesmo!