A imagem que fez todo mundo achar que Madonna operou o bumbum

Madonna está deixando todo mundo com a pulga atrás da orelha! Em sua recente apresentação, na véspera de Ano Novo, Madonna, que mandou mais uma indireta para Lady Gaga, surgiu com um bumbum, digamos, bem diferente.

No início da semana, a Rainha do Pop, que fará uma parceria musical com Anitta, apareceu de surpresa no The Stonewall Inn, em Nova York, para celebrar a vinda de 2019. Ela subiu ao palco e cantou vários de seus grandes sucessos, como a clássica Like a Prayer.

"Do backstage de STONEWELL INN!", escreveu ela no Instagram. "2019 chegou como uma explosão". Seu filho, David, fez questão de acompanhá-la no palco e tocar as músicas com uma guitarra.