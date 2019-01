Ariana Grande é vista com o ex-namorado, Ricky Alvarez, em Nova York

Ariana Grande se reuniu com um de seus ex-namorados no mesmo dia em que disse que não namoraria mais ninguém pelo resto do ano. Na terça-feira, 1, Ari foi fotografada com Ricky Alvarez, pelas ruas de Nova York.

A dona do hit Thank U, Next, do qual Ricky é citado, usava um moletom enorme com capuz e botas de cano longo, além de uma máscara preta que a protegia do frio norte-americano.

Ariana e Ricky namoraram por cerca de um ano, até a metade de 2016. No mês passado, eles provocaram rumores de uma reconciliação depois da cantora deixar um elogio em uma das fotos do dançarino no Instagram.