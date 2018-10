Jenner confesó haberse rellenado los labios por primera vez en 2013, en un episodio de Keeping Up With the Kardashians, en medio de rumores de que se había hecho algo. "Tengo rellenos temporales de labios. Es solo una inseguridad mía y es lo que me quería hacer. Quiero admitir los labios, pero la gente me juzga rápidamente con respecto a todo, así que quizás evadí un poco la verdad", admitió Jenner. "Pero no mentí".

El año pasado, Jenner ofreció más detalles sobre qué la llevó a inyectarse. "Tenía 15 y estaba insegura sobre mis labios, tengo labios realmente pequeños. En uno de mis primeros besos un chico me dijo, ‘No pensaba que ibas a besar bien, porque tienes labios tan pequeños'. Me tomé eso muy mal. Cuando un chico que te gusta dice eso, no sé… Me afectó mucho", confesó en The Life of Kylie. "No me sentía deseada o bonita. De verdad quería labios más grandes". Antes de encontrar una solución semi-permanente, dijo, "Me delineaba los labios para crear la ilusión de que eran más grandes. Finalmente me dije, ‘Este delineador no es suficiente'".

A principios de este año, Jenner dijo que no buscaba hacerse ningún otro procedimiento cosmético. "Siento que si te hace sentir mejor y es lo que te quieres hacer, no estoy en contra", le dijo a Kim Kardashian en una entrevista con Evening Standard. "Pero ahora mismo quizás no me haría nada".