Después de meses de tener una relación, Jenner descubrió que estaba embarazada, algo de lo que prefirió no hablar en público hasta que su hija, Stormi Webster, nació a principios de 2018. "Fue una locura", dice Scott sobre el nacimiento de Webster. "Estuve ahí a lo largo del infierno, de la epidural y esas m**rdas. Loco".

Mark Anthony Green le preguntó a Jenner y a Scott sobre la "Maldición Kardashian" ("la creencia de que todos los hombres que pasan por la órbita de las Kardashians terminan quemándose"). A Scott no le preocupa terminar fuera como Scott Disick o Lamar Odom. "Ni si quiera veo a los otros malditos. No estoy pendiente de otras m**rdas. A Kylie le gusto como soy", dijo. Y agregó, "Soy mi propia isla. Así que, oye, vengan a Astroworld. No me involucro con otras m**rdas. Estoy acá. Kylie es diferente". Green compartió su teoría sobre la "Maldición Kardashian" con Jenner y dijo, "Quizás es extremadamente difícil volar así de cerca del sol. Tú fuiste hecha para este tipo de fama, ni Travis ni los otros hombres lo fueron". La estrella de Keeping Up With the Kardashians está de acuerdo, "Es exactamente eso. Ellos vienen y no saben manejarlo".

Para que Scott dejara de caer en espiral, Jenner le tuvo que recordar que lo mejor es ignorar los tabloides. "Así es que supero tan rápido todas las noticias. Trav, en cambio dice, ‘Espera… ¿cómo superas esto y ya?'. A él le molestan más estas cosas", dijo, y agregó que su BFF Jordyn Woods también ha sido afectada. "Nadie de los que está cerca de nosotros está acostumbrado. Nosotras decimos, ‘Oh, eso desaparecerá en un día'. Sé que esas noticias no importan, así que no puedes dejar que te afecten, ¿cierto? Creo que estás en lo cierto. Pero no son solo los hombres, son los amigos, personas que vienen y no saben cómo manejarlo. Es lo negativo. Mucha gente nos ama, pero también hay mucha gente a la que no le caemos bien", dijo. Sobre Scott, "No creo que le encante, pero lo maneja, porque nos amamos y somos familia. Seguro, sé que no le gusta la atención. Por eso hacemos un esfuerzo extra para mantener nuestra relación súper privada, si él tiene eventos o algo, yo no voy. Porque quiero que haga lo suyo. No quiero que seamos Kylie y Trav. Si la gente no nos ve juntos, por mí está bien, porque hacemos lo nuestro y ya".