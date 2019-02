En el caso de rupturas más misteriosas de sus vidas, todavía no se conocen los eventos que provocaron que Khloé, Kourtney, Kylie y Kendall Jenner terminaran su relación de trabajo con Mónica Rose, una estilista que estuvo mucho tiempo con ellas y quien también solía vestir a Kim. En un Plead the Fifth de Watch What Happens Live durante mayo de 2017, Kim aseguró que ella no fue la responsable de la transformación de su estilo.

"Sabes qué, no he trabajado con ella quizás en cuatro años, así que mis razones no están conectadas con esto", le dijo Kim a Andy Cohen. "Pero diré que leí que se había dicho que ella era la razón de mi cambio de estilo, ya saben, cuando conocí a Kanye. Diré que Kanye me consiguió un nuevo equipo y lo documentamos, así que por eso creo que la gente cree que esa es la razón. Para mí, quizás esa sea la razón [por la que dejó de trabajar con Rose]. Quizás necesitaba una nueva vibra y ya".

"Con todos los demás", sonrió, "tendrán que preguntarles".