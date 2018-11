Después de una semana de adelantos de su muy esperado video musical Thank U, Next, Ariana Grande acaba de lanzar el tráiler oficial.

Grande ya había revelado que el nuevo video musical estará inspirado en varias populares películas, como Mean Girls, Legally Blonde, 13 Going on 30 y Bring It On. El nuevo adelanto rinde homenaje a la clásica escena Mean Girls en la que los estudiantes describen el personaje de Rachel McAdams, Regina George, y los espectadores probablemente reconocerán algunas de las caras ahí.

Hay varias apariciones de celebridades en todo el teaser, incluyendo rápidas apariciones de Colleen Ballinger, Gabi DeMartino y su coprotagonista de "Dance to This" Troye Sivan. Incluso presenta algunas apariciones de miembros originales del reparto de Mean Girls, entre ellos Jonathan Bennett (quien interpretó a Aaron Samuels en la película de 2004) y Stefanie Drummond (quien recordó haber sido golpeada en la cara por Regina George en la película).

A lo largo del video, cada celebridad dice un rumor de que él o ella ha oído hablar de Grande. Incluso hubo mención a su antiguo compromiso con Pete Davidson.

"Ariana rompió un compromiso. Entonces, encontré un hombre que me propuso matrimonio y rompí el compromiso", dijo el personaje de Bethany Byrd.