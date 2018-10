La verdad detrás de la problemática relación de Ariana Grande y Mac Miller

En abril de 2017, en entrevista con W, Miller insinuó que no se abstenía por completo de sustancias.

"Saben qué, es curioso porque me doy cuenta de esto, aprendo más y más de lo que quiero compartir y lo que no", dijo el artista. "Porque siempre me siento para una entrevista, hablo, y no hay un solo pensamiento en mi cabeza que diga: ‘No hables de eso'. Alguien me hace una pregunta y yo: ‘Sí, bla, bla, bla, bla", y de pronto estamos hablando de problemas con mi perro que me hacían llorar. No sé".

"Pero", continuó. "He pasado un buen tiempo muy sobrio y ahora quiero solo, no sé, vivir. Creo que es importante. No creo en absolutamente nada, pero no creo en compartir ese tipo de información, porque se convierte en: ‘Oh, está sobrio, oh no lo está, oh, se tomó una cerveza, dios mío'. Me doy cuenta de es importante quedarse con algunas cosas para ti mismo. Eso fue un aprendizaje. Pero fue importante que todos supieran que no estaba haciendo cantidades absurdas de drogas duras. Eso fue importante dejarlo saber".

En su propia respuesta pública a la muerte de Miller, el hermano de Ariana, Frankie Grande, quien cumplió un año de sobriedad en junio, escribió en las redes sociales que el exnovio de su hermana fue el que lo inspiró a buscar ayuda.

"Fue un buen amigo y fue maravilloso con mi hermana", escribió Frankie. "Él fue la razón por la que ingresé al centro de rehabilitación donde me desintoxicaron de manera segura de todas las drogas, el alcohol y las medicinas que estaba tomando, cuando no podía imaginar vivir sin eso".

"Fue el lugar donde encontré una comunidad de apoyo que me demostró que vivir la vida sin drogas era una posibilidad. Nunca hubiese descubierto eso si no hubiese sido por Malcolm. Recuerdo cuando cumplí 30, 60, 90 días sobrio y Malcolm estuvo ahí con un regalo, una tarjeta, palabras de apoyo… diciéndome que sabía lo difícil que era estar sobrio y lo impresionado que estaba de mi éxito".

Cuando Grande y Miller cortaron en mayo, con rumores de separación desde antes de que fueran juntos a Coachella en abril, los fans no lo tomaron bien. Lo tomaron peor cuando, menos de dos semanas después, arrestaron a Miller por escapar de un accidente de tránsito que tuvo bajo la influencia de sustancias.

Empezaron a rondar acusaciones de que Ariana fue la culpable del descarrilamiento de Miller o que lo había abandonado cuando más lo necesitaba, o que había pisado su corazón después. Esto al menos según una persona, quien aseguró que Miller le había confesado sus sentimientos en The Divine Feminine. Estos reclamos hicieron que Grande aclarara la innegable dinámica de su relación.

"Qué absurdo es que minimices el respeto y el aprecio por sí misma que debe tener una mujer, diciendo que alguien debería quedarse en una relación tóxica porque él escribió un disco sobre ella, lo que por cierto no es el caso (solo Cinderella es sobre mí)", comenzó Ariana. "No soy niñera ni madre y ninguna mujer debería sentir que lo debe ser. Durante años lo cuidé, intenté apoyarlo en su camino a la sobriedad y recé por su equilibrio (y siempre lo haré, por supuesto), pero avergonzar o culpar a las mujeres por la incapacidad de un hombre de mantener sus m**rdas en orden es un problema mayúsculo".