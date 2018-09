Lili Reinhart aún no está completamente cómoda con su fama y esto lo demuestra

Luego se refirió a la fama y el hecho de ser reconocida a donde quiera que va. "Nunca me dicen, ‘¿Eres esa persona de Riverdale?', siempre es, ‘Sé quien eres'. Solo han pasado dos años desde que he estado en el ojo público y todavía me molesta mucho cuando veo que alguien intenta tomarme una foto a escondidas", aseguró. "A veces siento que me veo como una m**rda. A veces no quiero hablar con nadie. Siento que debería ser permitido que tuviera días así. No voy a disculparme por eso".

Lili se ha caracterizado por su sinceridad en las redes sociales, y sobre eso dijo, "Hablo sobre mi salud mental. Hablo sobre la depresión… tengo un tipo específico de dismorfia corporal que viene del acné. Cuando veo algo de acné en mi cara es algo obsesivo".

Y agregó, "Lorde me escribió en Instagram cuando hablé de mi acné, me dijo, ‘Mujer, te entiendo. Estamos en la misma página'. Me reconfortó mucho y fue muy dulce de su parte".

¿Sobre su relación con Cole Sprouse? "Mantengo en privado las cosas que quiero mantener en privado", declaró.