¡Drake intentó conquistar a Heidi Klum pero ella ignoró!

La modelo no se animó a salir con el rapero y explicó por qué.

Heidi Klum dejó a Drake en visto, y pidió disculpas por eso.

La modelo de 45 años pasó por el The Ellen DeGeneres Show, donde admitió haber ignorado al rapero de 31 años cuando intentó salir con ella a principios de este año.

Primero, un poco de contexto: la última vez que Klum participó en el programa de Ellen DeGeneres, ella estaba soltera, así que jugó un juego donde tenía que elegir entre dos cotizados solteros. Tuvo que decidirse entre Drake y Joaquin Phoenix y, al final, la juez de America's Got Talent escogió al actor.

No fue mucho después de esa participación que Klum empezó a salir con el rockero de 29 años, Tom Kaulitz. "¡Lo lanzaste al universo! De verdad que sí", le dijo a DeGeneres. "Ese fue un día en que no quería salir porque estaba trabajando. Llegué a casa de noche, era el cumpleaños de mi amigo. Él dijo, ‘Por favor, ven'. Así que me alisté de nuevo, me puse tacones y fui al cumpleaños. ¡Y ahí estaba él! ¡Fue maravilloso! Así que le digo a todos: El día en que no quieras salir, ¡ese es el día que tienes que salir! ¡Fue lo que me pasó a mí! ¡De verdad!".

Cuando Klum se cruzó con Kaulitz por primera vez, "Llegó al punto en que no podía verlo". Así que sí, fue amor a primera vista. "Tuve que sentarme junto a él en vez de en frente, porque eso me hubiese obligado a verlo todo el tiempo. Fue como [un chispazo] inmediato", dijo Klum. "¿Sabes cuando pasa eso con las miradas cuando te pones nervioso? Fue así".

DeGeneres está feliz por Klum, pero también le dio curiosidad saber si Drake la contactó después de que el episodio se transmitiera en febrero. "Sí lo hizo. ¡Lo siento, Drake! ¡El que se duerme, pierde! ¿Saben a lo que me refiero? Básicamente me escribió una semana tarde", dijo Klum con una carcajada. En realidad, así explicó lo que pasó. "No recuerdo cuándo fue, yo no tenía su número; él tampoco tenía el mío. Alguien que me conoce lo conoce y me imagino que él le pidió mi número y me escribió. Pensé, ‘Dios mío. ¡Esto es muy raro!'. Pero nunca le respondí, porque encontré al amor de mi vida", aseguro Heidi.