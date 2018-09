¡A ser masivamente felices! 😁 ¡Hagamos de esta #coreografía el #flashmob más grande del mundo! ¡Igual y logramos el record @guinnessworldrecords! #buenavibra #contagiemosfelicidad ¡Traspasemos fronteras! ¡Quiero verlos desde todas partes del mundo! ¡Sería increíble 😉!! ¡Los Amo!!! 💃🏼🕺🏻 Time to have fun!! 😁 Let’s make this #choreography the largest flash mob in the world! Let’s go for the #guinnessworldrecord! I want to see you dancing from all over the world! That would be amazing! 😉 Love You! #TikiTiki #ThaliaChallenge #MeOyenMeEscuchan #FelizFeliz #RecordGuinnes #NoMeAcuerdo #NMA #FBLive #FacebookLive #MultimediosEnel6 @multimediostv @javiergarciasalas WATCH FULL VIDEO ON MY IGTV! ¡MIRA EL VIDEO COMPLETO EN MI IGTV!

A post shared by Thalia (@thalia) on Aug 31, 2018 at 4:20pm PDT