Shawn Mendes explica por qué está soltero

Sheeran no es la única persona que le da consejos a Mendes, pues también ha acudido a Elton John, John Mayer y Taylor Swift, quienes le han dado tips sobre cómo construir una carrera duradera en la industria de la música. "Ed me dijo que nunca dijera que no. Tipo, ‘¿Puedes ir a cada estación de radio de Estados Unidos?' Y durante los próximos dos años, en cada estación de radio de Estados Unidos, vi una foto firmada por él. Me dije, ‘Te estoy viendo'. Taylor me dijo que me dejara de preocupar tanto por pensar si la audiencia está disfrutando del show, ‘No es una competencia de baile, nadie vino a no disfrutarla. Así que tienes eso adelantado'", le contó el cantante de In My Blood a Variety. "Elton es alguien que, sin importar lo exitoso, creativo y elogiado que es, permanece humilde, esa es una gran razón por la que no dejo que el ego me afecte".

Mendes quiere seguir con los pies sobre la tierra, y lo hace con el apoyo de sus "maravillosos padres e increíbles amigos". Pero igual le da miedo "convertirse en esa cosa que todo el mundo dice que no seas".

John no tiene duda de que Mendes se mantendrá en el camino correcto. "Para alguien tan joven, él es muy exitoso y profesional. Me impresionó con su habilidad para crecer como artista en las grabaciones, pero especialmente en vivo", le dijo la leyenda viva. "Le espera un futuro maravilloso".

Mendes dice que espera tener una carrera como la de Mayer "porque tenía muchos fans cuando era joven, ahora tiene 40, todas esas personas todavía lo aman y su música ha trascendido el tiempo y las generaciones". Mendes idolatra al cantautor, "Es tan impresionante poder hacer eso, poder convertirte en algo diferente sin perder a todas esas personas". Tener mentores como John, Mayer, Sheeran y Swift, ha sido invaluable para Mendes. "Quizás Jonh y Ed vieron algo en mí que ellos tenían también: el deseo de ser grandes. No es algo que se puede adquirir, quizás es raro. He conocido a muchas personas que me preguntan: ‘¿Cómo puedo hacer lo que tú haces?' y en los primeros 10 minutos, por la manera en que hablan de la música, puedo darme cuenta de que por mucho que lo quieran no lo quieren. Es algo que se tiene", dijo, y agregó que nunca le ha temido al trabajo duro. "La gente se olvida de lo importante que es el trabajo presencial, estar en cada ciudad, conocer a las personas, como en una campaña presidencial".

Para dejarlo claro: Mendes no se queja. "No he conocido otra cosa desde que tenía 15, así que no se trata de que solía ser muy privado y ahora tengo que ser abierto. Siempre he sido así", continuó. "No me parece difícil o disruptivo, pienso que estoy en paz con eso. Quizás hasta que no lo esté".