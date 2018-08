Todo sobre cómo será la recuperación de Demi Lovato

O quizás fue su inconsciente. Porque a pesar de que la ex estrella Disney no tuvo problemas en admitirle a sus fans que ya no estaba sobria, sobre todo con el lanzamiento de su tema de junio, probablemente tampoco estaba completamente segura de volver a querer estarlo. Esta no fue la misma persona que dejó de ir al after party de la Gala del Met 2016 para asistir a una reunión de Alcohólicos Anónimos porque una estrella en particular ("una completa perra", dijo Demi), la dejó queriendo tomarse una bebida. A los 25 años en su primera gira mundial en tres años, la cantante de "Complicated" quería ser "más sociable y salir", le reveló una fuente a E! News.

Mientras empezaba a tomar cada vez más —su sobredosis del 24 de julio ocurrió después de una noche que comenzó con shots en el Saddle Ranch Chop House de West Hollywood donde estaba celebrando el cumpleaños de unos de sus bailarines, Dan Vitale—, sus amigos dejaron en claro sus preocupaciones: ¿Estaba segura de que lo mejor era seguir tomando? ¿No hubiese sido mejor que intentara arreglar las cosas con su ex compañero de sobriedad, Mike Bayer? ¿Quizás una reunión hubiese sido una buena idea? Pero Lovato, a casi ochos de su última rehabilitación, insistió en que todo estaba bajo controlo: "Todo el mundo le estaba urgiendo que buscara ayuda con su coach de vida y que buscara tratamiento de nuevo", dijo una fuente, "pero Demi creyó que podía manejarlo por sí sola".

Una estadía de 11 días en el Cedars-Sinai Medical Center, batallando contra la nausea gracias al salvador medicamento Narcan en su sistema, la convenció de lo contrario. Sus seres queridos más cercanos (su mamá Dianna De La Garza, sus hermanas Dallas Lovato y Madison De La Garza y su ex novio Wilder Valderrama estuvieron junto a su cama) le contaron lo cerca que estuvo de la muerte y gracias a eso Lovato se dio cuenta de lo grave que se había tornado su situación. Como compartió en un mensaje a sus 71 millones de seguidores en Instagram: "Lo que aprendí es que esta enfermedad no es algo que se desaparece o se difumina con el tiempo. Es algo que tengo que vencer y que todavía no lo he hecho".

Esas palabras estuvieron llenas de verdad, como Lovato acostumbra a compartir con sus fans. Ella pensaba que lo tenía bajo control. Han pasado años desde que recibiera su diagnóstico: desorden bipolar, abuso de sustancias, bulimia y ansiedad tan severos que la han llevado a infligirse daño. Lovato se había transformado de una persona que difícilmente podía estar 30 minutos sin hacer cocaína en un ejemplo inspirador para hordas de sobrevivientes, quienes llenaron Internet de etiquetas como "#HowDemiHasHelpedMe" [Así Demi me ayudó], en los momentos después de su sobredosis.

Ella empezó a resentir el poco espacio al que la recluyó su equipo, le reveló un amigo a People: "Quería más libertad así que empezó a rebelarse". Su argumento era que era lo suficientemente fuerte como para estar con amigos y resistir la urgencia de probar un coctel o drogas, pero fue un "camino resbaloso", dijo su amigo. "La enfermedad que tiene Demi es mentirosa. La convenció desde hace un tiempo que podía tomar solo un poco. Eso la llevó a creer en el mito de la moderación y del consumo controlado, algo que definitivamente no funciona cuando eres adicto".