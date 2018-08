El padre de Meghan Markle asegura que le mintió al príncipe Harry sobre las fotos de los paparazzi

A pesar del drama, Thomas dijo que Harry tuvo "toda la razón" de reacciones como lo hizo por las fotos de los paparazzi.

Aún así, Thomas no siempre ha hablado bien de su yerno. Durante una entrevista previa con The Mail on Sunday, Thoms dijo que no le importaba si Harry no le volvía a hablar. Él aún no conoce al esposo de su hija.

Él tampoco ha hablado muy bien de la familia real en general. De hecho, él ha acusado a Meghan y la familia real de cortar las comunicaciones con él.

De igual forma, él asegura que le sigue deseando el bien a la pareja.

"Amo a Harry, amo a mi hija. Les deseo todo el amor y los mejores deseos para el futuro", le dijo al periódico. "Pero, no estoy llorando aquí sentado. No estoy aquí auto compadeciéndome. No le sacó dinero a la familia real. No me importa la familia real. Mi hija es una duquesa. Ni siquiera sé que significa eso realmente".

El Palacio de Kensington se negó a emitir comentarios para The Mail on Sunday.