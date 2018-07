La media hermana de Meghan Markle critica a la duquesa por ignorar a su padre

También habló de su nuevo estilo y lo describió como algo "sacado de una película vieja", y alegó que no tiene manera de contactarla.

"Desde la entrevista [en Good Morning Britain], el número al que llamo ya no funciona", le dijo a The Sun. "Me imagino que el enlace de la familia real ya no responde. No tengo ninguna dirección a la cual escribir, así que no tengo manera de contactar a mi hija".

Y continuó, "Mi mensaje [para ella] sería, ‘Te amo, te extraño, me disculpo por las cosas que salieron mal'… quiero ser el abuelo de sus hijos y estar cerca de ellos. Quiero ser parte de su vida. Me gustaría poner nuestras diferencias a un lado y reunirnos. Te extraño mucho".

"No me importa si está molesta conmigo, quiero verla", agregó Thomas. "Solo quiero tener una relación padre-hija. Yo cuidé a mi madre los últimos cinco años de su vida. Mi hija me dijo que se encargaría de mí en los años de mi declive. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de cuidarme. Eso es importante para mí".