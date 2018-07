En medio del gran éxito que está teniendo el ahora esposo de Alessandra Rosaldo, se le preguntó a Victoria si seguía sus trabajos. Ahí la respuesta tampoco no fue del todo conciliadora: "No gracias a Dios no he visto ninguna, no me llaman la atención, incluso en una de ella sale mi hijo y me dio mucho gusto que lo apoye y esté con él por fin.

No obstante, eso no quiere decir que Ruffo no reconozca el valor de su ex esposo...

"Yo respeto mucho a Eugenio, respeto mucho su talento y su trabajo, es un hombre que ha logrado las metas que se ha impuesto, gracias a Dios tiene talento, eso siempre lo he reconocido, el talento y la tenacidad que tiene se la respeto y admiraré siempre".

¿Trabajaría con él?

"Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa"