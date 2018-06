Dove Cameron odia las redes sociales ¡Mira por qué!

Asimismo, la actriz señaló que al final todo se reduce a la percepción individual, ya que "lo que sea que sea cierto para ti será verdad para ti, porque eres el que percibe el mundo".

"Y no sé por qué siento la necesidad de decir todo esto en la cámara ahora mismo y luego frente a todo el mundo", dijo. "No sé por qué estoy haciendo esto. Pero lo hago porque quiero hacerlo, así que tal vez algo bueno salga de esto ... Creo que comencé esto mal porque quería hablar sobre cómo el miedo y el amor son cosas opuestas y cómo no puedes vivir tu vida si estás viviendo con miedo y sólo puedes vivir con amor, así que ... No hablé de eso, pero eso es verdad. es decir, estoy en un buen lugar ahora mismo y sé que no podría haber llegado allí a menos que me hubiera separado un poco de esto y creo que voy a seguir haciéndolo eso y centrarme más en lo que me gusta, en estar en contacto con lo que realmente pienso y siento ".

"Así que sí, realmente no tiene sentido que publique en esto, excepto para decir que estoy empezando a hacer un poco de trabajo humano ... y trabajar en mí misma y tal vez si me ves haciéndolo, verás que está bien hacerlo ", dijo. "No sé. Nada de esto es real".

Luego le ofreció algunos consejos a sus fans.

"Si hay una manera en que puedo decir esto sin sonar como si te dijera qué hacer, no pongas ningún interés en nada de esto", dijo. "Esto no significa nada, no te define, no tiene ninguna influencia en nuestra alma o tu valor o tu autoestima. Tienes que encontrarlo por ti mismo. No está aquí. No está aquí".

Cameron dijo que después de que comenzó con estas historias en Instagram, su amiga y estilista la llamó para preguntarle si estaba bien.

"Estoy genial", dijo ella.