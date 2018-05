El gran problema con la segunda temporada de 13 Reasons Why

Sin embargo, las decisiones extrañas no se quedan ahí. Aparte de los flashbacks a momentos en la vida de Hannah que no pudimos ver en la temporada anterior, cortesía de los testimonios en el estrado, se tomó esa decisión para asegurar a Langford en el elenco, en una interpretación a la que nos referiremos ahora como Hannah Fantasma, una manifestación del alma rota de Clay (Minnette). Este fantasma a veces sigue a Clay y le ofrece otra visión sobre las cosas de las que se entera en el juicio, lo que lo obliga a aprender sobre su amiga, pero otras veces solo lo asusta. Es simplemente una excusa para mantener la química entre Langford y Minnette, pero falla inclusive en eso, porque Hannah Fantasma no es Hannah exactamente y Clay parece estar perdiendo la cabeza, así que no hay tanta felicidad en sus escenas juntos.

La respuesta a esa primera pregunta se reveló cuando supimos que la segunda temporada se concentraría en el juicio de los Bakers contra la secundaria de Hannah, con testimonios de los estudiantes sobre los lados de la historia de Hannah que no pudimos conocer mientras ella era narradora. Pero la segunda no la pudimos resolver sino hasta después de un maratón con todos los 13 nuevos episodios. Y nuestra opinión fue que no, no lo hizo.

