17. Nada de mariscos: Es una vieja tradición real decirle que no a los mariscos para evitar intoxicaciones. A pesar de que la familia real no siempre sigue la regla, la reina Isabel II sí lo hace. Seamos honestos, la monarca de 92 años ama las tradiciones. Como Meghan solo tiene unos días desde que dejó de ser mortal y se unió a la realeza, no se sabe si la dejarán comer un festín de mariscos. Aunque quizás ya dejó a un lado su hambre de moluscos y crustáceos, junto con esas horribles plataformas.

15. Juego prohibido: El Monopolio no se permite. De acuerdo con Reader's Digest, en 2008 la Sociedad de Construcción de Leeds le regaló al Duque de York, el príncipe Andrew , un juego de Monopolio, a lo que él respondió, "No se nos permite jugar Monopolio en casa. Es muy vicioso". Parece que Meghan no podrá jugar a comprar propiedades.

13. No puedes comer antes ni después de la reina: Markle no debe comenzar a comer hasta que la reina lo haya hecho, según StyleCaster. La ex estrella de Suits también necesita estar atenta a cuando la reina deje de comer, pues todos deberán seguirla, así todavía les quede comida.

4. No más uñas oscuras: De acuerdo con fuentes de OK! Magazine, los miembros de la familia real no pueden usar brillo de uñas oscuro ni de colores. Meghan usó el color favorito de la reina, Ballet Slippers de Essie, para la boda real. Creemos que ese color llegó para quedarse.

3. No más redes sociales: A Meghan no le permiten tener sus propias redes sociales, por eso su blog de estilo de vida e Instagram, The Tig, se cerró el año pasado.

1. No más selfies: Durante su primer evento oficial con el príncipe Harry, Meghan reveló que ya no podía tomarse selfies con sus fanáticos. Ante varias peticiones, respondió, "No nos permiten tomarnos selfies", le dijo a una pareja, según el Daily Mirror. La regla se creó para animar a la gente a hacer contacto visual y conversar con la realeza, en vez de darles la espalda (¡prohibido!) para tomarse un selfie.

